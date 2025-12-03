Turismo, Maraio Assessore? Un coro di no

- pubblicità -

Alla luce delle notizie circolate in merito alla possibile nomina del nuovo Assessore al Turismo della Regione Campania (Enzo Maraio, segretario nazionale del PSI), desideriamo sottolineare l’importanza di compiere una scelta che valorizzi al massimo le potenzialità di un settore strategico per l’economia regionale. Il turismo in Campania rappresenta uno dei comparti più rilevanti, con 20,7 milioni di presenze nel 2023, un valore di 3,596 miliardi di euro di PIL, pari al 3,7% del totale regionale, e una filiera composta da oltre 60.000 imprese che operano nella ricettività, nei servizi, nei trasporti e nelle attività culturali. Anche nel 2024 il settore ha mostrato un andamento positivo, con un tasso di occupazione alberghiera del 67,7%, segno di un territorio attrattivo e dinamico. Questi risultati sono stati resi possibili grazie all’impegno degli imprenditori, degli operatori, dei professionisti e dei lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla qualità dell’offerta turistica campana. Per questo motivo riteniamo fondamentale che la guida dell’Assessorato al Turismo venga affidata a una figura dotata di competenze specifiche, esperienza nel settore e capacità di dialogo costante con le realtà operative sul territorio. Siamo convinti che una collaborazione più stretta tra istituzioni e imprese possa generare una programmazione più efficace, valorizzare forme di turismo differente che possano anche cogliere nuove opportunità di sviluppo, innovazione e sostenibilità. Auspichiamo che la scelta del prossimo Assessore possa andare in questa direzione, nell’interesse dell’intera comunità campana e del futuro di uno dei settori più vitali della nostra economia. Siamo pronti a collaborare con spirito costruttivo e propositivo per contribuire alla crescita del turismo regionale e alla valorizzazione del suo straordinario patrimonio.

Il segretario regionale di Forza Italia

Fulvio Martusciello

Il segretario di Napoli di Forza Italia

Iris Savastano

Le associazioni della filiera turistica campana hanno inviato al neo-governatore Roberto Fico una nota formale per sollecitare attenzione sulla prossima nomina dell’assessore al Turismo, definita “una scelta strategica in un momento cruciale”. Nella lettera, firmata da Cesare Foà (presidente ADVunite e Aidit Campania Federturismo), Amedeo Conte (presidente Sistema Trasporti Campania), Susy Di Martire (presidente dell’Associazione Guide turistiche Campania), Paolo Cappelli (presidente FIGAV, Federazione Italiana Guide Alpine Vulcanologiche) e Sergio Fedele (presidente Atex), viene richiamata la necessità di continuità rispetto al lavoro avviato nelle precedenti consiliature, soprattutto alla luce degli impegni già fissati, come la Coppa America, che impongono – scrivono le associazioni – “una guida competente e pienamente consapevole delle dinamiche del settore”.

“Questa figura – sostengono i firmatari della missiva – sarà fondamentale per continuare e potenziare gli obiettivi già avviati nelle precedenti consiliature regionali anche alla luce delle prossime sfide già confermate come la Coppa America e deve avere le necessarie competenze”.

“Bisogna considerare – aggiungono – che è urgente lavorare alla creazione di una legge quadro sul turismo che consideri le diverse sfide del settore e la necessaria riorganizzazione delle Destination Management Organization (DMO). Inoltre, è prioritario avviare un progetto di valorizzazione e promozione del turismo internazionale, per posizionare la Campania nei mercati esteri e interni”.

“Per affrontare con successo questa sfida – concludono le associazioni – è imprescindibile investire in servizi di ospitalità e accoglienza di alta qualità, nonché in infrastrutture moderne ed efficienti, capaci di rispondere a una competizione internazionale sempre più agguerrita”.

Sullo stesso solco anche il presidente Atex Sergio Fedele:

Anche oggi nel toto nomine per gli Assessori della Nuova Giunta del Presidente Fico i giornali rilanciano la possibilità che all’ assessorato del Turismo vada Enzo Maraio.

A nostro avviso sarebbe un errore .

Non conosciamo personalmente Enzo Maraio ma questa scelta andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata e cioè un assessore che abbia disponibilità totale nel ruolo che andrà a ricoprire e competenza.

Enzo Maraio è attualmente PRESIDENTE NAZIONALE DEL PSI.

Dunque un uomo impegnatissimo nella politica.

Un impegno che certamente non abbandonerà nei prossimi anni.

Basta leggere le sue dichiarazioni

“La nostra ambizione non si fermerà. Siamo convinti come siamo della bontà della nostra proposta politica, i due anni che abbiamo davanti prima delle elezioni del nuovo Parlamento li useremo per darle la massima diffusione e trovarci così pronti anche per quel appuntamento. Avanti!”

Un segretario di un partito politico nazionale al vertice istituzionale del Turismo Campano?

Speriamo che il Presidente Fico rifletta bene