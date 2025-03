Tutto un altro mondo, tappa precongressuale della Lega

- Pubblicità -

Venerdì 21 marzo dalle 18:00, la Lega si ritroverà a Napoli per la seconda tappa precongressuale “Tutto un altro mondo – tutta un’altra sicurezza, la sfida della legalità”. Appuntamento a Città della Scienza, Sala Newton, in via Coroglio 57.

Tra gli ospiti del dibattito: il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il Vicesegretario e Responsabile del Sud per la Lega Claudio Durigon, il Sottosegretario di Stato con delega ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello, il Responsabile dipartimento Sicurezza del partito Gianni Tonelli e il deputato e coordinatore campano della Lega Gianpiero Zinzi.

- Pubblicità -

Concluderà i lavori il Segretario Federale della Lega, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.