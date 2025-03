Tutto un altro mondo, venerdì 21 precongresso Lega a Città della Scienza

- pubblicità -

Domani alle 18:00, la Lega sarà a Napoli per la seconda tappa precongressuale “Tutto un altro mondo – tutta un’altra sicurezza, la sfida della legalità”. L’appuntamento è a Città della Scienza, Sala Newton, in via Coroglio 57.

Tra gli ospiti del dibattito: il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il Vicesegretario e Responsabile del Sud per la Lega Claudio Durigon, il Sottosegretario di Stato con delega ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello, il Responsabile dipartimento Sicurezza del partito Gianni Tonelli, il Responsabile dipartimento Economia Alberto Bagnai e il deputato e coordinatore campano della Lega Gianpiero Zinzi.

Concluderà i lavori il Segretario Federale della Lega, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.