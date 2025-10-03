Vandali nella sede della presidente anticamorra Rescigno

- pubblicità -

La segreteria politica a Pianura, quartiere di Napoli, di Carmela Rescigno, presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania e consigliere regionale della Lega, è stata vandalizzata. Ignoti hanno tentato di dare alle fiamme la porta di ingresso. “Quella sede è un punto di riferimento per i cittadini, svolgiamo attività politica e sociale. Evidentemente queste attività danno fastidio o tocca interessi. Ma non arretreremo” – dichiara Carmela Rescigno.

“Dopo il raid contro la presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno, oggi assistiamo ad un’altra azione vandalica contro i manifesti di Antonella Piccerillo, strappati da alcuni manifestanti. C’è un clima d’odio preoccupante nei confronti della Lega e di due donne del nostro partito che in Campania hanno dimostrato impegno e grande attenzione per questa regione e i campani. Forse qualcuno non deve aver gradito il contributo che la squadra della Lega sta dando per ridare a questa terra ordine e rispetto delle regole, riaffermando con forza il valore della legalità contro ogni forma di violenza e sopraffazione. Condanno con forza questi gesti ed esprimo solidarietà e vicinanza a Carmela e ad Antonella”.

Così il vicesegretario federale della Lega Claudio Durigon.

“Sconcerto per l’azione vandalica che questa notte è stata compiuta ai danni della segreteria politica a Pianura, nel quartiere di Napoli, del presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania e consigliere della Lega Carmela Rescigno. Evidentemente per qualche malvivente risulta scomoda l’azione che la Lega sta promuovendo contro ogni forma di illegalità nella nostra regione. Non arretriamo di un millimetro. Solidarietà e vicinanza a Carmela Rescigno che sono certo non si farà intimidire da questo deprecabile gesto”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

“Lascia sconcertati l’atto vandalico registrato nella notte a Pianura, e che ha colpito la sede della segreteria politica di Carmela Rescigno, consigliere regionale e presidente della Commissione Anticamorra della Campania. Solidarietà e vicinanza all’amica Carmela, a Pasquale Strazzullo – coordinatore delle attività nella segreteria del presidente – e a tutti coloro insieme ai quali il gruppo Lega Campania affronta la battaglia quotidiana per liberare il territorio da ogni forma di illegalità, senza risparmiarsi e senza arretrare mai davanti ad azioni intimidatorie. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto vergognoso”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campan