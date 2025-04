Via Giordano Bruno, FI: commercianti in grave difficoltà

- pubblicità -

Commercianti in grave difficoltà su via Giordano Bruno.

Stamattina abbiamo raccolto le istanze dei commerciati in via Giordano Bruno, sollecitati dai consiglieri di Forza Italia della I Municipalità, Addattilo e Mele.

A pochi giorni dall’apertura del cantiere per l’installazione della nuova linea tram, si è verificato un blocco totale del traffico e l’impossibilità dei cittadini di raggiungere le attività commerciali.

Il tutto senza alcun avviso per i commercianti, né comunicazione da parte di Municipalità e Comune.

Parliamo di un cantiere che paralizzerà la zona almeno per 6 mesi, visto che oltre il Comune deve intervenire anche ANM.

V’è dunque la necessità che siano previsti in primo luogo degli sgravi fiscali per i commercianti di questa zona ma soprattutto che vi sia una chiara definizione della nuova viabilità e di possibili soluzioni in questa zona con la convocazione ad horas di una conferenza di servizi che supporti i tanti lavoratori in crisi.