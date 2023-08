Violenze al Cardarelli, interrogazione di Vietri (FdI) a Piantedosi e Schillaci

“Il 4 agosto scorso ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito ai numerosi episodi di violenza che, da troppo tempo, si verificano all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli”. Lo annuncia, in una nota, la deputata campana Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Sanità della Camera. “Il Cardarelli, uno degli ospedali più grandi del Sud Italia e con un bacino di utenza enorme, è uno dei nosocomi più insicuri per il personale che vi lavora: ogni anno si verificano, a danno degli operatori sanitari, oltre cinquanta aggressioni, da parte dei pazienti o dei loro familiari. A fornire i dati – sottolinea la parlamentare di Fratelli d’Italia – è il sindacato nazionale degli infermieri, che fa riferimento ai soli casi ufficiali, ovvero dove esiste un referto medico della violenza subita o una denuncia, ma il fenomeno è largamente sottostimato. Ormai i turni, soprattutto quelli notturni, sono divenuti motivo di preoccupazione non solo per il personale medico ed infermieristico ma anche per gli stessi pazienti”. Di qui, la richiesta ai Ministri Piantedosi e Schillaci di istituire un presidio permanente di pubblica sicurezza con funzioni di prevenzione e controllo. “Occorre garantire – conclude Vietri – la massima serenità a chi quotidianamente svolge il proprio lavoro con impegno e dedizione e far tornare l’ospedale Cardarelli più sicuro per pazienti, familiari e lavoratori”.

