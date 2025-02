Zangrillo sospende legge taglia-idonei

- pubblicità -

Esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto dal ministro Zangrillo di Forza Italia attraverso il nuovo decreto legge sulla pubblica amministrazione.

Oltre al riconoscimento per la qualità del lavoro svolto per la totalità del decreto, non possiamo che sottolineare l’importanza per la sospensione della “legge taglia idonei” in merito alle graduatorie del 2024 e del 2025.

L’obiettivo principale del governo attraverso tale procedimento è quello di procedere ad un’ azione di contenimento del turn-over.

Come gruppo di Forza Italia già nello scorso consiglio comunale avevamo proposto all’aula, che ha votato all’unanimità, una mozione sulla stessa scia di quanto poi attuato dal governo.

Ci auguriamo che dunque nei tempi più celeri possibili si possa procedere allo scorrimento di graduatorie ferme al fine di implementare le risorse necessarie degli organi amministrativi comunali di Napoli.