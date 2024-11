Zinzi e Nappi (Lega): ci risiamo con le ecoballe di De Luca

- pubblicità -

“Nel 2020, con l’avvicinarsi della campagna elettorale, De Luca assicurò la rimozione delle ecoballe in 18 mesi. Sono passati 4 anni e oggi, a scadenza del mandato e dimenticandosi le promesse da marinaio che continua a riproporre ai nostri cittadini, annuncia, di nuovo, che libererà la Campania da questo ‘problema di dimensioni bibliche’ entro un anno e mezzo. Il governatore è evidentemente smemorato, praticamente un disco rotto che ripropone sistematicamente bugie senza sapere che i cittadini campani non hanno la memoria corta come la sua, anzi. Sanno benissimo che le ecoballe sono ancora lì e che De Luca nulla ha fatto per rimuoverle, accumulando enormi ritardi che purtroppo continuano a pagare i nostri cittadini. Spiace dover ricordare a De Luca che per cercare di rimediare ai suoi errori ha a disposizione pochissimo tempo, di sicuro meno di un anno e mezzo. Perché fra non molto non sarà più lui il presidente della regione Campania”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.

“A Napoli, a uno che le spara continuamente grosse siamo soliti consigliare di fare a meno del vino… De Luca faccia finalmente i conti con la realtà del fallimento e soprattutto la smetta di prendere in giro i campani: la sua stagione, ormai agli sgoccioli anche per volontà del suo partito, verrà ricordata, tra l’altro, proprio per l’assoluta indifferenza alla tutela dell’ambiente nella nostra regione. Di lui si ricorderà solo la negazione dell’esistenza della Terra dei fuochi e il clamoroso flop sulla gestione delle ecoballe. Altro che modello Campania…”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.