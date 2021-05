1 maggio, lo Smi ricorda i medici morti per il coronavirus.

La segreteria Smi Asl Napoli 1 centro in occasione del 1 maggio ricorda a tutti il sacrificio delle centinaia di medici deceduti per contrastare il covid 19 .

In questo giorno e’ necessario,aggiungono dallo smi,essere vicini alle famiglie dei colleghi deceduti molti dei quali convenzionati di medicina generale alle cui famiglie per motivi contrattuali non e’ stato ancora riconosciuto nulla di concreto in termini economici.

Si apre una stagione di interventi per potenziare la medicina territoriale partendo proprio dai presidi pubblici che vanno ampliati e potenziati ed in particolare ci riferiamo alle postazioni pubbliche di continuita’ assistenziale ed alla loro diretta appendice le USCA .

Si apre,infine,concludono dallo smi di Napoli,anche una rinnovata stagione di lotta per i diritti dei medici convenzionati e per salvaguardare il ruolo dei professionisti.