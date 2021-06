Ai Medici di Napoli il Premio Mediterraneo 2021, per l’impegno profuso durante la pandemia salvando vite umane.

«Nessun medico ha mai aspirato a diventare eroe, tutti noi avremmo voluto non dover vivere il dolore e la tragedia di questa pandemia. Un’emergenza sanitaria senza precedenti che è costata vite umane e che ha segnato le nostre vite per sempre. Quello che ci è stato assegnato è un premio che ci onora, ma che ci ricorda anche quanto alto sia stato il prezzo del giuramento per tutti noi e per le nostre famiglie».

Queste le parole di Bruno Zuccarelli per commentare il Premio Mediterraneo “edizione speciale” 2021 assegnato per decisione delle giurie internazionali all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia.

«Il premio viene consegnato per la dedizione e l’impegno profuso dei medici di Napoli e provincia durante la pandemia da COVID-19 salvando vite umane», si legge nella motivazione.