Archeologa napoletana chiede aiuto alla rete: “Sostenete il mio progetto A step from the Pyramid”.

Si chiama ‘A step from the Pyramid’ il progetto di crowdfunding avviato da Ilaria Incordino, un’archeologa ed egittologa napoletana con una grande passione per la storia.

“Anni di ricerca archeologica e campagne di scavo mi hanno portato ad un sogno: dimostrare che la mastaba K1 di Bet Khallaf (ad Abido in Egitto) sia una tomba regale, probabilmente appartenuta al faraone Sanakht. Si tratterebbe della tomba regale costruita poco prima della famosa Piramide a gradoni di Saqquara, considerata la prima piramide egiziana”.

Scrive così Ilaria Incordino sulla piattaforma GoFundMe dove ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese dei viaggi studio e per l’acquisto di attrezzature per le analisi tecniche.

“La mia è una ipotesi che ha bisogno di trovare nuove evidenze a supporto, spiega l’archeologa. Dovrò analizzare alcune categorie di oggetti ad oggi conservati in alcuni musei europei, mai stati studiati prima in modo sistematico e una volta raccolte queste prove indirette, dovrò procedere ad una ricognizione archeologica della tomba, scoperta nel 1901 e mai più studiata”.

La campagna è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/4srp/a-step-from-the-pyramid