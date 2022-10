Architetti, Lorenzo Capobianco nuovo presidente dell’Ordine.

“La volontà e la fiducia espresse con tanta chiarezza dagli elettori sono, per noi, la base del senso di grande responsabilità e coesione che dovrà orientare le azioni dei prossimi quattro anni di questo Consiglio dell’Ordine.

Il lavoro che ci attende deve partire dall’efficientamento e dall’implementazione dei servizi offerti agli iscritti, concentrarsi sulle politiche a tutela del valore e della dignità della professione e promuovere costantemente la centralità del progetto di architettura nel dibattito e nella cultura delle nostre città.

Obiettivi ambiziosi raggiungibili solo attraverso il contributo e la partecipazione di tutti gli iscritti alla costruzione della nostra nuova casa, quella di tutti gli architetti, le cui fondamenta sono il senso di comunità e l’orgoglio dell’appartenenza”. Così, in una nota, il neo presidente dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e provincia, Lorenzo Capobianco.

Si è insediato, infatti, il nuovo Consiglio per il quadriennio 2022/2026. Dopo il passaggio di consegne con il presidente uscente Leonardo Di Mauro, è stato nominato, all’unanimità, il nuovo esecutivo che vede come presidente Lorenzo Capobianco, cinquantenne, professore universitario al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Salvatore Visone è il nuovo vicepresidente, Sofia Tufano e Marco Borrelli ricoprono rispettivamente le cariche di segretario e tesoriere dell’Ordine. A Paolo Pisciotta (che non fa parte del nuovo Consiglio) è stata attribuita la carica di presidente onorario.

Conclude la nota: “Il resto del Consiglio, interamente proveniente dalla lista Valore + che si è aggiudicata tutti i 15 seggi disponibili, è composto da Marianna Amato, Emma Buondonno, Raffaella Celone, Antonio Cerbone, Antonio Coppola, Sirio Giametta, Ferdinando Giampietro, Francesca Natale, Giovanni Panico, Francesco Varone e Aniello Tirelli”. (ANSA).