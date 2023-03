Buone pratiche, a vantaggio di imprese e cittadini. L’incotro a cura di A.N.CO.T.

Si è svolta a Napoli, presso la Direzione Regionale Campania, la giornata formativa in presenzadell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari sul tema “Dal Bilancio al Modello Unico Società di Capitali”: il relatore è il funzionario della DRE Liguria, Giovanni Accardo.

L’incontro, aperto a tutti i professionisti del settore, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore.

“Siamo felici – ha dichiarato il Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni – di poter tornare ad incontrare i colleghi in presenza, una modalità di fruizione dei nostri corsi che, con un confronto dal vivo, acquisisce ancora più valore e dà spessore ad importanti protocolli stipulati dalla nostra associazione, come quello con la DRE Campania”.

Il sistema di formazione gratuita A.N.CO.T punta, con un taglio eminentemente operativo, a trasmettere quelle “buone pratiche” che, applicate dai tributaristi, permettono di ridurre al minimo la possibilità di un contenzioso, “il che – prosegue il Presidente Bottoni – è senza dubbio positivo, anche per i tempi che la nostra giustizia, purtroppo, continua ad avere per quanto riguarda i contenziosi. L’Italia è il Paese in cui le novità, a livello fiscale, si susseguono ad un ritmo tale da rendere essenziale rivolgersi ad una figura chiave come quella del tributarista e le buone pratiche sono indispensabili, per questo voglio ringraziare la DRE Campania e l’Agenzia delle Entrate, insieme al coordinatore A.N.CO.T della Campania Adolfo Terranova ed al Presidente A.N.CO.T per la provincia di Napoli, Muto Crescenzo: in questi casi perché dal dibattito scaturiscono numerosi spunti di riflessione”.