Campagna anti-influenzale 2020-21, Silvestro Scotti (FIMMG): «Bene l’interrogazione di Italia Viva che ripropone il nostro allarme».

«È un bene che alcune parti politiche abbiano accolto in sede parlamentare il nostro appello a non perdere tempo prezioso sul tema della vaccinazione antinfluenzale e anti meningococco. Ora la speranza è che il Governo assuma i provvedimenti urgenti per mettere in campo le azioni necessarie».

Silvestro Scotti, segretario generale FIMMG, commenta con soddisfazione la presentazione da parte dei deputati di Italia Viva Michela Rostan e Vito De Filippo di un’interrogazione al ministro per la Salute speranza, nata sulla scorta dell’appello lanciato da FIMMG e CittadinazAttiva affinché si anticipi e si estenda la prossima campagna vaccinale sull’influenza. Chiara la linea richiesta al Governo e alle Regioni.

Sulla scorta di quanto raccomandato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, Silvestro Scotti (segretario generale FIMMG) e Antonio Gaudioso (segretario generale CittadinanzAttiva) nel corso della scorsa settimana hanno avvertito sull’esigenza di fare presto nel mettere in piedi una campagna vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica, valutando la possibilità che la stessa parta in anticipo (ad ottobre) e che preveda l’abbassamento a 55 anni della somministrazione gratuita. Indicazioni che comportano la necessità di approvvigionamenti addizionali di vaccini antinfluenzali.