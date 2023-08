Cartelle di Equitalia recapitate ingiustamente a medici di medicina generale dell’ASL Napoli 3: Si convochi un tavolo con le organizzazioni sindacali!

<In queste ultime settimane a molti medici di medicina generale dell’ASL Napoli 3 sono state recapitate ingiustamente cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate per un recupero crediti per la cura di pazienti diabetici per gli anni 2017 -2018 (LAP), a seguito di errori materiali degli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria. Siamo intervenuti, per queste ragioni, scrivendo al direttore generale e ai vertici dell’azienda sanitaria> così Mario Iovane, Segretario Organizzativo Nazionale SMI rende pubblica la notizia.



<I medici di famiglia, che sono il primo presidio sanitario sul territorio, quello più vicino ai cittadini, non possono subire questa ulteriore vessazione che li penalizza con il pagamento di somme rilevanti non dovute ad Equitalia. Chiediamo, conseguentemente, d’interrompere le procedure di recupero da parte di Equitalia e di convocare un tavolo urgente con le organizzazioni sindacali, con lo scopo di concordare le modalità di recupero delle quote, se dovute, e procedere allo stesso tempo al rimborso per quei medici che hanno già pagato per mero errore da parte dell’ASL Napoli 3>.

<I medici di medicina generale dell’ASL Napoli 3 non possono essere vessati per gli errori dell’azienda sanitaria, devono avere, invece, tutte le condizioni di serenità per dedicarsi alla cura dei propri pazienti; in tal senso svilupperemo tutte le azioni sindacali per tutelare il loro lavoro>.