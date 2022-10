Catello Maresca a Massa Lubrense per convegno Ordine Avvocati.

Il magistrato della DDA di Napoli tra i relatori dell’incontro “La responsabilità erariale e penale del pubblico dipendente” organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Torre Annunziata con il patrocinio del Comune e del Parco Marino. L’evento giovedì alle 15 presso la Sala Convegni dell’Amp Punta Campanella

“La responsabilità erariale e penale del pubblico dipendente.” È il titolo del convegno organizzato dall’AIGA ( Associazione Italiana Giovani Avvocati) con l’Amministrazione comunale di Massa Lubrense e l’Area Marina Protetta Punta Campanella. L’evento si terrà giovedì 20 ottobre alle 15 presso la sala “Enzo Maiorca” del Parco Marino in via Roma 29 a Massa Lubrense. Tra i relatori anche Catello Maresca, magistrato della DDA ( Direzione Distrettuale Antimafia) di Napoli e Sostituto Procuratore presso la Procura Generale del capoluogo partenopeo. I temi che l’AIGA sezione di Torre Annunziata- insieme all’Ordine degli Avvocati del Tribunale oplontino-ha voluto approfondire riguardano argomenti di stretta attualità. Il grande spessore dei relatori aiuterà a comprendere al meglio il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento per tematiche che interessano sia la politica che l’apparato della pubblica amministrazione.

” Abbiamo voluto contribuire a questo importante momento formativo perché ci teniamo molto alla formazione e all’ aggiornamento del personale del Comune di Massa Lubrense e non solo- sottolinea Carolina Mazzella, consigliere con delega al Contenzioso del Comune di Massa – È importante che la macchina burocratica aumenti le proprie competenze in modo da assicurare un’azione sempre più incisiva e produttiva”.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, seguito dall’avvocato Luisa Liguori, Presidente COA( Consiglio Ordine Avvocati) di Torre Annunziata e dall’avvocato Antonino Maresca, Presidente AIGA sezione Torre Annunziata. Spazio poi ai relatori, moderati dall’avvocato Gaetano Fontana, coordinatore regionale AIGA. Interverranno: il dottor Francesco Foggia, magistrato contabile, l’avvocato Fabio Internicola, l’avvocato Alfonso Quarto e il dottor Catello Maresca. Al termine previsto un dibattito. La partecipazione al Convegno attribuirà 3 crediti formativi agli avvocati che seguiranno i lavori.