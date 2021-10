Coisp, 150 poliziotti a congresso per eleggere il nuovo Segretario Generale Provinciale.

Sarà celebrato martedì 26 ottobre, a partire dalle ore 8, presso la sala congressi dell’hotel Villa Maria di Villaricca, il Congresso Provinciale del Coisp, il sindacato della Polizia di Stato che vede alla guida l’uscente Segretario Generale Provinciale, Giuseppe Raimondi, nuovamente in corsa per il rinnovo della carica. Rinnovo previsto anche per l’intera Segreteria che ha accompagnato Raimondi negli ultimi 4 anni di mandato. All’Assemblea Generale, che avrà come tema “La differenza…due punto zero”, è prevista la presenza di oltre 150 delegati, unitamente alla partecipazione del Segretario Generale, Domenico Pianese, del Segretario Nazionale Mario Vattone, del Segretario Generale Regionale Alfredo Onorato. A moderare i lavori assembleari saranno Luigi Fusco e Antonella Bufano, entrambi appartenenti all’ uscente Segreteria Provinciale nonché componenti l’ufficio stampa del Coisp. L’Assemblea si ritroverà ad affrontare i seguenti temi: contratto di lavoro, post riordino delle carriere, il nuovo modo di fare comunicazione sindacale, l’evoluzione lavorativa da covid 19, oltre che espletare tutte le attività di elezione per il rinnovo delle cariche uscenti. “Sono stati quattro anni pieni di impegni volti alla tutela dei poliziotti partenopei, tanto faticati quanto ricchi di soddisfazioni – queste le prime dichiarazioni dell’uscente Segretario Generale di Napoli Giuseppe Raimondi – se solo volessi tornare indietro con la mente e ripensare alla partenza, all’anno in cui ci siamo insediati, quando il Coisp contava a stento il 4%, non riuscendo neppure a partecipare ad alcune importanti commissioni paritetiche, e ad oggi che rappresentiamo oltre il 15% dei poliziotti partenopei, beh, possiamo solo dire che in 4 anni siamo riusciti a fare la differenza, rispetto al pregresso, quando la situazione rappresentativa era statica ed attestata ormai da tempo risalente a quella scarsa percentuale. Si può dire che abbiamo scritto la storia del Coisp a Napoli, raggiungendo addirittura un numero di iscritti mai raggiunto nella storia del Coisp partenopeo. La mia ricandidatura è solo mirata ad una continuità in ascesa, così come fin’ora si è dimostrata. Il mio plauso, – termina il leader partenopeo del Coisp – ritengo doveroso dirlo, va alla mia straordinaria squadra, un team formidabile che mi ha validamente affiancato e supportato, che ha saputo concertare decisioni ed azioni, ed i risultati sono quelli di oggi. Quindi… squadra vincente non si cambia!”