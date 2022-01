Concorso Annalisa Durante, 70 scuole da 15 regioni. Il 19 febbraio le premiazioni.

“Annalisa Durante. La forza rigeneratrice della memoria” è il titolo del Concorso scolastico nazionale, bandito dall’ associazione Annalisa Durante e dalla Fondazione Polis, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la Regione Campania e il Comune di Napoli, per premiare le migliori proposte degli studenti sul valore educativo e rigenerativo della memoria della giovane vittima innocente di Forcella, la cui morte si è trasformata negli anni in impegno civico, culturale e sociale, divenendo argomento di studio, approfondimento e condivisione da parte di cittadini, enti e istituzioni di tutta Italia.

In risposta al bando sono pervenute 114 domande da 70 scuole primarie e secondarie di 15 regioni diverse, i cui studenti, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, hanno presentato elaborati letterari ed artistici di pregevole fattura, attualmente al vaglio della commissione di valutazione presieduta da un rappresentante dell’USR Campania.

La proclamazione dei vincitori avverrà presso la Biblioteca Annalisa Durante alle ore 10 di sabato 19 febbraio, giorno in cui Annalisa avrebbe compiuto 32 anni. La cerimonia darà il via ad una settimana intensa di incontri ed eventi, con i quali si celebrerà la III Edizione del Premio dedicato alla “Bellissima” di Forcella, avente per titolo “Amore è… raccontare la bellezza”.

Lunedì 21 sarà dedicata all’infanzia, con la premiazione degli studenti della scuola primaria, mentre martedì 22 e mercoledì 23 saranno dedicati, rispettivamente, agli adolescenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Nel corso degli eventi saranno presentate le opere letterarie e le elaborazioni artistiche e multimediali realizzate, dalla straordinaria valenza simbolica e motivazionale.

Nel rispetto delle normative vigenti, la partecipazione in presenza sarà consentita previa esibizione di “super green pass” e fino ad esaurimento posti. Per ciascun evento Radio Siani, la “Web Radio della legalità” operante all’interno di un bene confiscato alla camorra, seguirà le dirette social sulla propria pagina e su quella degli enti organizzatori ( https://www.facebook.com/ AnnalisaDurante.it e https://www.facebook.com/ fondazionepolis ), con collegamenti a distanza previsti con gli studenti e i docenti delle scuole vincitrici e con i numerosi ospiti del mondo delle istituzioni, della cultura, dell’arte, dello sport e dello spettacolo.

Testimonial della III Edizione del Premio sarà l’agente di polizia e rapper Sebastiano Vitale, in arte Rev Man, vincitore nella scorsa edizione per la Categoria “Istituzioni”. L’immagine del Premio è un’opera messa a disposizione dall’artista Gino Quinto, che rappresenta i diritti violati dell’infanzia e il desiderio del riscatto.

“I giovani hanno bisogno di esempi – ha affermato don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis – ed il nostro Giannino, papà di Annalisa, con la sua associazione presieduta da Giuseppe Perna, sta compiendo un lavoro straordinario, di grande importanza per le giovani generazioni, chiamate a confrontarsi con la memoria di una ragazza, che a distanza di 18 anni racconta egregiamente la bellezza, mostrando a tutti noi di non essere morta invano”.