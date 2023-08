Consiglio Nazionale Ingegneri: decaduti limiti di competenza per laureati triennali

da Ingegneri Sezione B riceviamo e pubblichiamo

La svolta è storica!

Fino al primo agosto 2023 l’Ente Istituzionale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella persona del suo presidente Domenico Perrini era solito diffamare a mezzo stampa gli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo sostenendo che questi siano SENZA CONOSCENZE in pratica degli analfabeti.

Dichiarazione questa mai smentita e mai rettificata. [fonte: giornale dell’ingegnere edizione n.10 pag.3 dic.2022]

Il ministero di giustizia a cui appartengono gli ordini professionali è probabile abbia spiegato che diffamare a mezzo stampa gli iscritti alla sezione B dell’albo dichiarando espressamente che sono senza conoscenze, è un reato penale.

Il vicepresidente del consiglio nazionale degli ingegneri l’aquilano Ing.Elio Masciovecchio invitato come relatore in un convegno presso l’ordine degli ingegneri di Teramo, si smarca dal suo presidente nazionale Domenico Perrini dichiarando esplicitamente quanto segue: DECADUTI I LIMITI SULLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI LAUREATI TRIENNALI AI SENSI DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE RECIPITO IN ITALIA CON DECRETO N.8 DEL 2018.

Siamo tutti in attesa delle dimissioni rassegnate dal presidente CNI Domenico Perrini. Voci di corridoio, non confermate, parlano di probabili dimissioni dopo l’estate. Ma noi rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.