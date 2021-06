“Cyberbullismo e informazione”, dal Social World Film Festival ripartono i corsi dell’Ordine dei giornalisti della Campania.

Riprende la formazione professionale continua in presenza dell’Ordine dei giornalisti della Campania e anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Social World Film Festival, la Mostra internazionale del cinema sociale che si terrà a Vico Equense dall’11 al 18 luglio prossimi. Nell’ambito del festival, martedì 13 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, nella Sala delle Colonne del Complesso monumentale della SS. Trinità e Paradiso, si terrà infatti il convegno “Cyberbullismo e cinema nella deontologia dell’informazione” valido 6 crediti deontologici nell’ambito del triennio di formazione 2020 – 2022.

L’evento, primo appuntamento dell’anno per quanto riguarda la formazione in presenza dell’Ordine dei giornalisti della Campania a causa delle restrizioni pandemiche, sarà anche l’unico prima delle ferie estive.

I corsi di aggiornamento professionale dal vivo torneranno infatti a settembre. Nel corso della mattinata di studi interverranno, tra gli altri, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania e il direttore generale del Social World Film Festival, Giuseppe Alessio Nuzzo, regista anche del cortometraggio “La stanza” prodotto da Paradise Pictures sul tema del cyberbullismo che vede come protagonista Michele Placido.

L’opera, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e della Film Commission Regione Campania, con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e del Comune di Acerra e distribuita da Rai Cinema introdurrà l’argomento cyberbullismo che sarà poi approfondito, nelle sue mille sfaccettature, anche da esperti di legislazione e del mondo della comunicazione e dell’informazione, partendo dalla Carta di Treviso per arrivare al recente Codice Rosso. Non mancheranno ulteriori agganci con la cinematografia, in un excursus tra le opere filmiche che di recente hanno affrontato e denunciato il fenomeno del cyberbullismo grazie alla critica cinematografica Marcella Cerciello.

Modererà l’incontro la giornalista Claudia Esposito. I giornalisti potranno prenotarsi sulla piattaforma Sigef a partire da oggi, lunedì 28 giugno, fino a domenica 11 luglio. Naturalmente il corso avverrà nel rispetto delle normative anticovid vigenti, con postazioni distanziate e mascherina obbligatoria.