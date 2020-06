Dall’Ordine dei medici di Napoli “rinforzi” alla Regione per arrivare presto alla graduatoria dei nuovi medici di famiglia.

L’Ordine dei medici di Napoli scende ancora una volta in campo per sostenere il diritto alla salute dei cittadini e in modo particolare per coadiuvare la Regione nello snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Dai camici bianchi partenopei arriva dunque la disponibilità di personale dedicato che consentirà di accelerare la formazione della graduatoria utile a rinforzare la presenza sul territorio di medici di medicina generale, evitando così il persistere e l’acuirsi di una carenza che finirebbe col penalizzare i cittadini Campani rispetto all’applicazione dei Livelli essenziali di assistenza, degli screening e delle vaccinazioni; oltre che per affrontare tutte le criticità dell’emergenza Covid. Un contributo fondamentale, quello dell’Ordine dei Medici di Napoli, anche in vista dell’attuazione del nuovo Accordo integrativo regionale licenziato a Gennaio 2020.

