Dramma in Afganistan, Zuccarelli: ai medici il dovere di portare aiuto dove serve.

«Il dramma delle donne, dei bambini e degli uomini afgani dev’essere anche il nostro. Abbiamo l’obbligo morale di sostenere in ogni modo chi soffre e viene perseguitato. Gino Strada ci ha insegnato che la solidarietà non ha colori e qualsiasi sia la motivazione politica la violenza non può mai essere giustificata. In questo momento drammatico, tutti noi a prescindere dalla scontata solidarietà dobbiamo adoperarci per favorire la nascita di un corridoio umanitario e di assistenza sanitaria. I Paesi occidentali intervengano in modo sinergico e unitario per difendere la vita. E il mio appello va a tutti noi medici, che dobbiamo essere pronti ad assistere chiunque e in qualsiasi momento».

Così Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli.