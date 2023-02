Elezioni avvocati, una donna la più votata.

Con la proclamazione ufficiale da parte della Commissione elettorale presieduta da Francesco Palmese, si è concluso lo spoglio delle schede per l’elezione dei 25 consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, in carica nel prossimo quadriennio.

E per la prima volta nella storia centenaria degli avvocati di Napoli, il presidente potrebbe essere una donna.

La più votata è infatti l’avvocato Titti Troianiello alla quale sono andati 2.386 voti. Troianiello è quindi la favorita alla carica di presidente e sarebbe la prima volta nella ultracentenaria storia degli Avvocati di Napoli: secondo alcuni esperti, infatti, l’Albo degli Avvocati di Napoli sarebbe il più antico del mondo, istituito nel 1780 da Ferdinando IV di Borbone.

“Il risultato ottenuto mi inorgoglisce – ha precisato Troianiello – ma aspettiamo ancora qualche giorno prima di dare per scontate certe scelte. E’ chiaro che se mi venisse offerta la carica di presidente, sarei ben lieta di accettare per il forte senso di appartenenza che nutro verso l’istituzione e per il grande stimolo che tutti noi abbiamo per risollevare l’Avvocatura napoletana”. (ANSA).