Emergenza caldo e carenze di personale, l’Ordine dei Medici di Napoli iscrive 206 nuovi medici.

Ben conscio delle difficoltà legate all’emergenza caldo che amplifica le ataviche carenze di personale, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia ha iscritto oggi 206 nuovi medici che, in forza delle più recenti norme nazionali, saranno immediatamente disponibili in caso di chiamata. «Un’attenzione dovuta da parte dell’Ordine – dice il presidente Bruno Zuccarelli – ancor più alla luce delle enormi difficoltà di queste settimane. Per questo motivo abbiamo deciso di convocare un Consiglio Direttivo straordinario attraverso il quale formalizzare l’iscrizione. Ai giovani colleghi che oggi sono stati iscritti faccio un in bocca al lupo, con la speranza che possano avere qui in Campania l’opportunità di una brillante carriera». Tra i 206 medici iscritti all’Ordine anche un medico ucraino che ha scelto di prestare servizio a Napoli, mettendo le sue competenze al servizio della popolazione. Dal presidente Zuccarelli, infine, un appello alla popolazione affinché si seguano le giuste raccomandazioni del Ministero della Salute. Ma allo stesso tempo anche un appello alle Istituzioni affinché le persone più fragili non siano lasciate sole. «È importante che gli anziani e i fragili possano contare sul sostegno di servizi sociali pronti a sostenerli nelle difficoltà», conclude Zuccarelli.

