Estetica e Benessere, il settore più colpito e dimenticato dalla crisi.

dalla D.ssa Lina Sasso presidente di Assocestetica, riceviamo e pubblichiamo

Le scrivo a nome del settore più ignorato e bistrattato dell’anno! Abbiamo assolutamente bisogno di AIUTO, affinché si renda pubblica la nostra assurda situazione.



Il settore “ESTETICA, BENESSERE ed AFFINI”, seppur “NON IDENTIFICATO” da INAIL ed ISS (come da “Documento Tecnico…” del maggio 2020) e pertanto indicato come:

“(Parrucchieri e) SERVIZI DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI”,

E’ UN SETTORE, divenuto e ritenuto, tra l’altro, indispensabile per il benessere psico-fisico di (e da) tantissime persone!



Vogliamo ancora una volta specificare che, il nostro settore, è serio e ligio al dovere: SEGUE RIGIDE REGOLE di igiene, protezione individuale, sterilizzazione e sanificazione, come da suddetto protocollo…ma già da prima dell’arrivo del Coronavirus, ed AL PARI DEI CENTRI MEDICI! Non siamo mai stati segnalati, in passato, quali responsabili, o potenziali responsabili, della diffusione di altri agenti patogeni (quali, ad esempio, il virus dell’HIV o il batterio del Tetano): non riusciamo pertanto a capire come sia possibile che, “sulla carta”, lo saremmo improvvisamente diventati del Covid19! IL NOSTRO SETTORE NON E’ PERICOLOSO: NON RIENTRIAMO NEI SETTORI CHE HANNO CAUSATO CONSIDEREVOLI CONTAGI: le statistiche parlano chiaro! Abbiamo assolutamente bisogno che il Governo, ed in particolare il Presidente Draghi, il Ministro Speranza e la 10° Commissione del Senato della Repubblica, valutino subito questa nostra situazione e non “successivamente”: se i nostri protocolli di sicurezza creano contagi (altrimenti perché chiuderci?), le Istituzioni devono riguardare e modificare immediatamente quelli dei centri medici (esattamente pari ai nostri), al fine di salvaguardare la salute pubblica; se invece questi ultimi risultano essere sicuri, c’è un controsenso nella scelta delle nostre continue chiusure! Abbiamo bisogno di urgenti e chiare risposte!

A seguire, il link della nostra nuova petizione: http://chng.it/cNMpW6DR .

Certa della Sua comprensione e speranzosa in un Suo intervento, colgo l’occasione per porgere distinti saluti

Dott.ssa Lina Sasso

Presidente ASSOCESTETICA – Associazione Nazionale Estetica, Benessere ed Affini