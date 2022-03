Festa della Donna, a Napoli uno studio legale tutto al femminile.

Uno studio legale (quasi) tutto al femminile. Dove l’ottanta per cento dei professionisti sono donne specializzate nell’ambito del sovra-indebitamento. Nella giornata della Festa della Donna, da Napoli arriva la storia di Monica Mandico, Annalisa Attanasio, Federica Bassano, Viviana Visaggio, Carolina Migliore, Martina Polidoro. Sono le professioniste dello studio Mandico&Partners, con sede anche a Milano, dove opera l’avvocatessa Sabrina Liguoro. Si definiscono “guardiane del debito”, perché vantano esperienza e specializzazione in un terreno minato, che interessa migliaia di cittadini e imprese, specie in questi anni di crisi economica legata alla pandemia.

Sono mamme e professioniste esperte in materia di diritto bancario, composizione della crisi, gestione del debito e digitalizzazione e privacy. Dunque, anche settori tradizionalmente gestiti da uomini, vengono oggi portati avanti da avvocatesse e commercialiste che hanno una marcia in più. “Facciamo parte di quella schiera di studi legali diretti da donne: non moltissimi, ma comunque in crescita”, evidenzia Monica Mandico. “Ci dividiamo tra famiglia e lavoro ma questo è un punto di forza, non di debolezza. Il vantaggio è che c’è un approccio più umano verso il cliente e nella gestione della crisi. D’altronde si tratta di un settore delicato, dove ogni giorno affrontiamo un nuovo caso: padri separati e senza lavoro che non possono estinguere un mutuo e rischiano di ritrovarsi per strada, imprenditori soffocati dai debiti che ci chiedono una via d’uscita, risparmiatori che hanno perso migliaia di euro con i fallimenti delle grandi aziende. Una sfida continua, ma per fortuna oggi ci sono percorsi legislativi per ristrutturare o annullare il debito e salvare molti debitori da pignoramenti, vergogna e gesti drammatici”.

L’avvocato Mandico dirige anche lo Sportello Sociale Anticrisi, “con il quale offriamo consulenza specialistica gratuita grazie a professionisti specializzati nel settore. È importante far sapere ai cittadini che c’è un centro pronto ad aiutarli”; e fa parte della commissione regionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa voluta dalla Camera di Commercio di Napoli: “Uno strumento rivoluzionario e una straordinaria opportunità per le imprese che si trovano in una situazione economica di pre-crisi o di grave difficoltà ma non irreversibile”.