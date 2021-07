Fondazione Casagit, c’è Caporaso.

Nella sua prima riunione il Consiglio di indirizzo ha votato i cinque componenti del Consiglio di gestione della Fondazione Casagit: Giuseppe Caporaso, Fausta Chiesa, Stefano Gallizzi, Diego Longhin, Giampiero Spirito.

A Giuseppe Caporaso, eletto in Campania, vanno gli auguri del segretario del Sugc, Claudio Silvestri, e di tutto il consiglio direttivo. Così come a Marisa La Penna nominata dal Cda di Casagit Servizi, su designazione della Consulta, fiduciaria per la Campania.

Il Consiglio di indirizzo ha, inoltre, nominato nella Commissione permanente Gianfranco Summo con funzioni di presidente e i consiglieri Andrea Artizzu, Tiziana Bolognani, Claudio Cumani e Carola Vai, che si aggiungono ai presidenti della Mutua e della Fondazione Casagit quali componenti di diritto.

Il Consiglio di amministrazione di Casagit Salute ha anche deliberato le prime deleghe operative dopo il rinnovo degli organi sociali. Laura Berti è stata designata come componente nella Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della stampa italiana; assegnato a Guido Filippi il coordinamento dei fiduciari delle Consulte regionali; alla vicepresidente Grazia Maria Napoli la delega al Servizio posizioni e contributi, al vicepresidente vicario Gianfranco Summo quella al Servizio prestazioni. Sarà il presidente Gianfranco Giuliani a rappresentare Casagit Salute nei rapporti con gli altri enti di categoria: Fnsi, Inpgi, Ordine.