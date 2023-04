Il Riformista, Matteo Renzi direttore per un anno.

da Primaonline

“Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista”. L’annuncio arriva direttamente dall’account Twitter della testata. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista”, il commento via social del leader di Italia Viva.

Pausa politica per Renzi

Appena qualche giorno fa, Renzi aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa, pur continuando a svolgere l’attività parlamentare. “Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione: una sosta ai box non può che farmi bene”, aveva detto.

L’Unità al debutto

Alla guida del giornale, Renzi raccoglie il testimone da Piero Sansonetti che a metà aprile – il 16 per la precisione – si prepara a riportare in edicola L’Unità.

La titolarità della storica testata fondata da Gramsci, messa all’asta al Tribunale di Roma, a novembre del 2022 era passata al Gruppo Romeo, già editore de Il Riformista, che fa capo all’imprenditore napoletano Alfredo Romeo.

I ruoli delle due testate secondo l’editore

A proposito dell’indirizzo che assumerà IlRiformista, l’editore Romeo ha spiegato: “tornerà alla sua vocazione originale liberal-democratica, garantista e pluralista, rappresentando tutte le idee costruttive che vanno dalla sinistra più moderata di ispirazione socialista e democratica, alle tradizioni popolari e quelle liberali, con uno sguardo fortemente rivolto al futuro del mondo”. E sul rapporto che si instaurerà tra le due testate, l’editore ha aggiunto:”saranno giornali diversi, in alcune cose anche contrapposti. Dialogheranno e combatteranno, per il pluralismo e per la crescita del paese”.