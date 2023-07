La partita del cuore EuTylia, ginecologi contro urologi a calcetto

Si è tenuta il 20 luglio a Napoli, presso il Campo Rama Club, la IV edizione dell’EuTylia Cup 2023, un torneo di calcetto, pensato da Vito Esposito, Amministratore Delegato di EuTylia, per promuovere la salute attraverso l’attività sportiva, ma anche lo spirito di squadra tra professionisti sanitari, che condividono la stessa passione per il calcio.

A sfidarsi, quest’anno, Ginecologi e Urologi, provenienti dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Capitano della squadra degli Urologi il Prof. Ciro Imbimbo e di quella dei Ginecologi, il Prof. Attilio Di Spiezio Sardo.

Tra gli sport più amati e praticati, il calcetto è in grado di unire persone di diversi ambiti sociali e professionali, favorendo la condivisione e la sana competizione. Il torneo, una one shot, rappresenta, poi, anche un’occasione per promuovere i vantaggi che lo sport ha sulla salute, proprio tra i medici, coloro che se ne prendono cura quotidianamente, dedicando tutte le loro competenze e la loro passione. Un momento di pausa dal loro intenso lavoro, che con positività, determinazione e gioco di squadra, consente di migliorare il proprio benessere fisico e mentale, divertendosi, in un ambiente informale.

Tra i 15 partecipanti di quest’anno, suddivisi nelle due squadre, a portare a casa la coppa sono stati gli Urologi, protagonisti di un match ricco di emozioni, amicizia e partecipazione.

“Siamo orgogliosi di essere scesi in campo con i tantissimi illustri professionisti, che, ormai da quattro anni, partecipano con entusiasmo al nostro progetto”, ha affermato Vito Esposito AD EuTylia. “Complimenti ai vincitori, ma un grazie collettivo a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e si sono impegnati per far sì che, ancora una volta, trionfassero i valori dello sport e del benessere, così vicini a quelli della comunità scientifica”.

Valori come tenacia, passione e condivisione, che contraddistinguono le grandi squadre di calcio come il Napoli, Campione d’Italia, di cui EuTylia è partner ufficiale da ben quattro anni. Un progetto vincente, nel quale l’azienda è sempre stata presente, accompagnando il team nel suo percorso di crescita, fino al tanto agognato terzo scudetto, con i suoi prodotti, tutti di origine naturale ed in particolare la Vitamina D3.