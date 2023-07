La sanità campana vista dagli spagnoli

dal Dr. Salvatore Caiazza, Vice Segretario Vicario Aziendale FIMMG ASL Napoli 2 Nord riceviamo e pubblichiamo

Sono in Spagna e qualche cittadino spagnolo, avendo saputo che sono napoletano, si è congratulato con me per la gestione della pandemia da parte del Presidente De Luca.

Poi mi hanno chiesto come è la Sanità Campana, essendo medico, e come De Luca, essendo così bravo la gestisce.

Gli ho detto che De Luca è stato bravo nel governare il Covid, è stato rigido con la popolazione, ma non è altrettanto rigido con medici che omettono la ricettazione e la certificazione, arrecando danni ai Cittadini, in particolar modo in questa torrida estate, che devono rincorrere ricette e certificati, poiché medici specialisti, ospedalieri, compresi i medici di Pronto Soccorso, e medici specialisti ambulatoriali ASL.

Allora loro mi hanno chiesto: “Perché?”. Gli ho dovuto spiegare come viene in realtà gestita la Sanità in Campania. Con parametri che si basano sul CLIENTELISMO, nelle scelte dei dirigenti e nell’ assecondare le richieste ILLEGITTIME delle lobbies e non le reali e legittime esigenze dei Cittadini.