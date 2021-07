La scomparsa del Prof. De Donno, il cordoglio di Medici Senza Carriere.

da Medici Senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

Questa è una società spietata. Una società che, se sei conto corrente, nonostante voglia

apportare beneficio alla collettività, ti schiaccia, ti emargina e ti dipinge come colpevole, anche se la sola tua colpevolezza è quella di dire la verità e renderla di pubblico dominio.



Le dirigenze politiche, e non, sono spietate e cattive, se minimamente si attenta ai loro beceri

interessi.



Caro Giuseppe, ti comprendo per il tuo gesto. So cosa significa voler sparire da questa terra e da chi non ti accetta per ciò che sei e che vuoi fare. So cosa significa essere colpevolizzato, nonostante sei vittima e non carnefice. Ma non bisogna dargliela vinta! Non bisogna privare l’umanità di persone come te. Perché le donne e gli uomini hanno bisogno dei Giuseppe De Donno, e non degli illusionisti strumentalizzatori che, per arricchirsi, danneggiano i Cittadini senza alcun scrupolo, accusando i loro avversari in modo sporco e ipocrita.



Buon viaggio, Giuseppe. Ora dobbiamo continuare a lottare perché lo dobbiamo a te e a tutti

coloro che vogliono lottare.



#nonsonounmammalucco