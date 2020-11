L’imprenditrice napoletana Marianna del Giudice è la rappresentante per la Campania di U.N.O.E. “UNIONE NAZIONALE ORGANIZZATORI EVENTI”.

Giovane, donna, imprenditrice del settore eventi è il profilo di Marianna Del Giudice la Rappresentante designata da U.N.O.E (unione nazione organizzatori eventi) per la regione Campania.

Tra i suoi obbiettivi, l’imprenditrice mira a raggruppare un buon numero di “organizzatori” Campani per costituire una filiale U.N.O.E. nella Regione Partenopea.

La giovane Marianna, è la titolare dell’azienda “Kiki Eventi, ditta associata ad U.N.O.E. e organizzatrice di eventi, con artisti di strada e acrobati circensi.

Tra i vari servizi forniti dalla sua Agenzia, spicca anche la selezione e formazione di personale qualificato come: (Hostess, Steward, Fotografi, Videomakers Addetti alla sicurezza etc..). figure spesso richieste per eventi aziendali, fiere, congressi, strutture ricettive.

U.N.O.E. Nasce nel 2020 dall’esigenza degli organizzatori di eventi di far sentire la loro voce al governo durante il fermo dovuto all’emergenza sanitaria.

Costretta allo stop prima di molte altre e sicuramente l’ultima a ripartire, la categoria è stata tra le più duramente colpite oltre che tra le meno tutelate.

U.N.O.E. è in prima linea, in fianco agli organizzatori, per salvaguardare i loro diritti e assicurare un futuro ad un settore da cui dipendono migliaia di persone, confrontandosi con le Istituzioni per ottenere oggi i giusti indennizzi e presentando delle linee guida chiare, a garanzia della sicurezza di tutti,per la riapertura.

Il Direttivo ha eletto come Presidente il romano Alessandro Pollak (Lazio),Vice Presidenti Alessia Littarru (Sardegna)e Carla Marivo (Lombardia)e i Consiglieri Nazionali nelle persone di Roberto Auteri (Veneto) Miriam Vallegra (Lomabardia),Nicoletta Cardillo (Piemonte), Lucio Bencardino (Calabria).

U.N.O.E. è la prima Associazione di Categoria Nazionale di Organizzatori Fiere ed Eventi presente su territorio Italiano.

Gli obbiettivi di U.N.O.E. sono numerosi ma tra i più importanti spicca sicuramente la salvaguardia di questa categoria lavorativa importante per l’economia Italiana e che troppe volte dall’inizio della pandemia globale è stata trascurata e abbandonata a se stessa!

Altra Mission importantissima di U.N.O.E. è quella di confrontarsi al più presto con le Istituzioni per affrontare svariate tematiche di carattere legislativo, tra cui la sicurezza degli Eventi e le linee guida anti-covid.

L’Associazione neocostituita è riuscita, in pochissimo tempo, ad organizzare una struttura agile, snella, al passo con i tempi, in grado di riunire e raggruppare organizzatori da tutta Italia anche in tempi di lockdown e restrizioni.

Tutto questo non si può esaurire quando finirà questa emergenza, per cui U.N.O.E. ha già volto lo sguardo al futuro e sta iniziando a stipulare una serie di convenzioni ed accordi per continuare a garantire ai propri associati una lunga serie di vantaggi anche al termine dell’emergenza.

Siamo certi che presto si torneranno a scrivere le pagine degli eventi in Italia e che U.N.O.E. sarà uno degli autori.