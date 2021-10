L’Ordine di Napoli assegna le medaglie alla carriera, riconoscimenti ai medici che hanno fatto la storia della professione.

«La medicina è profondamente cambiata, incontrare i colleghi che nel 1970 si sono iscritti al nostro Ordine ci consente di guardare ad uno spaccato importante della nostra storia. Noi portiamo il testimone di personaggi che hanno fatto la storia, come Antonio Cardarelli, Domenico Cotugno o Giuseppe Moscati, un retaggio pesante del quale siamo molto orgogliosi». Queste le parole del presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, in occasione della consegna delle medaglie ai 50 anni di carriera tenutasi al teatro Augusteo. Un evento finalmente in presenza, al quale ha preso parte una generazione di medici di altissimo spessore. A tratteggiare questo spaccato anche Gianfranco Tajana, ex ordinato di istologia ed embriologia. «Rendiamo onore ai colleghi del ’71 – ha spiegato – dimostrando come loro, nonostante i cambiamenti, non hanno mai rinunciato ad essere protagonisti con grande senso di responsabilità, senza mai abdicare al proprio ruolo».

A spendere parole di elogio nei confronti dell’Odontoiatria ci ha pensato poi la presidente dell’Albo Odontoiatri, Sandra Frojo.

«La pandemia – ha sottolineato – ci ha messo a dura prova, ma abbiamo saputo rispondere bene e con rapidità. Ancora oggi abbiamo da gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma gli odontoiatri sapranno farlo nel migliore dei modi, dando il meglio di quella cultura che da sempre ci ha portati ad essere un fiore all’occhiello a livello nazionale».