Love scam: come scoprire le truffe amorose sulle App di incontri, i consigli dell’esperta.

È boom di truffe amorose sulle App di incontri. Parliamo del Love Scam, conosciuto anche come Romance Scam è una truffa sentimentale che si maschera dietro una storia d’amore apparentemente perfetta ad opera di uno scammer che conquista il cuore e la fiducia della vittima per poi manipolarla e, nella maggior parte dei casi, prosciugarne conto in banca e risparmi. In episodi meno “gravi” se così si può dire, lo scammer non è interessato ai soldi ma a vivere una doppia vita per fuggire dalla monotonia della propria.

Per saperne di più abbiamo chiesto alla Dott.ssa Valeria Rossi, analista comportamentale, famosa per le sue attività social e nota al popolo di TikTok come Valeria_Cinicamente, di parlarci del fenomeno in questione.

Da analista comportamentale, pensa ci sia un modus operandi preciso?

In linea di massima si, tuttavia dipende dall’obiettivo che lo scammer vuole raggiungere.

Generalmente sceglie la vittima sulle App di incontri e la contatta innescando uno scambio di messaggi per ottenere più informazioni personali possibili e al tempo stesso, pilota la conversazione per dire di sé il minimo indispensabile.

In modo stranamente molto rapido, confessa di non aver mai avuto un feeling così perfetto e confessa timidamente di essersi innamorato/a.

A quel punto scatta, per la preda, l’illusione di aver trovato la persona perfetta con il carattere perfetto e il lavoro perfetto: un top manager appena rientrato in italia dopo anni all’estero o un soldato che ha vissuto la guerra in Afghanistan. Se la vittima è un uomo eterosessuale, sarà con ogni probabilità una modella, e avrà un passato duro del quale ancora porta i segni emotivi, ha problemi di fiducia, è spaventata.

Ovviamente il vero sesso del truffatore o della truffatrice non ha alcuna importanza. Per settimane e mesi la relazione da sogno evolve e si fanno progetti per il futuro.

A quel punto arriva il bivio:

Se lo scammer è un professionista recidivo a caccia di soldi farà scattare l’imprevisto: probabilmente poco prima dell’appuntamento fissato, sarà protagonista di un incidente, diagnosi malattia improvvisa, aggressione, lutto, furto e così via. A questo punto la vittima sarà pronta a spendere cifre spropositate per aiutare il partner e finalmente coronare il loro sogno d’amore, non si renderà conto che i problemi e gli ostacoli inventati si moltiplicano alla stessa velocità con la quale il conto in banca si prosciuga e dovrà presto o tardi fare i conti con l’amara realtà : quell’incontro perfetto non avverrà mai.

Nel caso di uno “scammer emotivo” il modus operandi cambia e l’incontro avviene più o meno subito con modalità da film: attenzioni, gesti, lacrime, rivelazioni di segreti, complimenti e, ciliegina sulla torta, rapporto sessuale e coccole finali. La trappola è scattata e la vittima vorrà rivivere quella perfezione ancora e ancora, non sapendo che ha davanti qualcuno che non esiste. Probabilmente ha appena perso la testa per qualcuno con una moglie o marito a casa, una vita noiosa e un lavoro mediocre.

La storia continuerà, piena di imprevisti, riducendo gli incontri al minimo sindacale e spostando la carica sessuale ed emotiva ad un rapporto virtuale fatto di chat infinite, cellulare fuori uso il fine settimana per impegni improrogabili e foto hard.

Risultato? Passano anni senza che la vittima si renda conto che sta vivendo in un enorme inganno.

Sei famosa per stanare gli scammers in prima persona, l’ultimo che hai incontrato?

Alessandro. Cercava soldi per giocare ai cavalli, spacciando l’ippodromo di Capannelle come un’esperienza di coppia “particolare” da vivere assolutamente!

Hai consigli per non cadere in una truffa amorosa?

Siate oggettivi ed osservate! Chiedetevi se quello che state vivendo è sensato, se gli eventi stanno seguendo un ordine cronologico naturale o sono inverosimilmente accelerati, non inviate foto intime, non accontentatevi di frasi come “la mia vita è complicata te ne parlerò di persona,” non credete a fantomatiche missioni in guerra nei periodi di vacanza e soprattutto non date informazioni a sconosciuti sul vostro patrimonio o sulle vostre proprietà. In ultimo? Il telefono è stranamente fuori uso dopo le 18.30 o il fine settimana? Che fatalità eh!

Cosa fare se si pensa di essere vittima di un “love scammer?”

Rivolgetevi ad un esperto in materia, un analista comportamentale è un supporto professionale in grado di analizzare la situazione, classificarla, limitare i danni in corso, supportarvi emotivamente e condurvi verso la fine di un incubo mascherato da sogno.