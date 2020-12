Lutto nella televisione, morta a 61 anni Teresa Iaccarino, volto storico di Telecapri.

E’ morta questa mattina ad Anacapri la giornalista Teresa Iaccarino, stroncata da un male incurabile.

Aveva 61 anni.

Iaccarino è stata volto storico delle emittenti tv Telecapri, Retecapri e Telecaprinews, ed era conosciuta anche per aver presentato programmi di intrattenimento molto seguiti negli anni Ottanta, dai contenitori del mattino (La Clessidra, antesignano di programmi come Uno Mattina), ai programmi per bambini (Sveglia Ragazzi, dove si cimentò anche come cantante, insieme al pupazzo Uffi, la risposta caprese al Five di Canale 5), ai programmi sportivi (Quasi Rete, un quiz dove i concorrenti dovevano indovinare il minuto in cui sarebbe stato segnato il primo gol nelle partite del Napoli e dell’Avellino), fino a diventare anchorwoman dei notiziari con il lancio di Telecapri News, il primo canale all news in Campania.

I funerali si terranno mercoledì 30 dicembre, alle 11, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.

Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati dal Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il segretario Claudio Silvestri e tutto il direttivo del Sugc si stringono alla famiglia in questo momento difficile.

Alla famiglia di Teresa Iaccarino le più sentite condoglianze da parte di Gazzetta di Napoli.