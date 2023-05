Maggio dell’Architettura, presentazione mercoledì 3 a In Arte Vesuvio.

Il prossimo 3 maggio, con inizio alle ore 16.00, presso la sede di IAV (In Arte Vesuvio), in via Nazario Sauro 23 Napoli, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento “Maggio dell’Architettura”, giunto alla sedicesima edizione, promosso dalla Fondazione SiebenArchi.

Alla conferenza stampa saranno presenti gli architetti Claudio Bozzaotra, Presidente della SiebenArchi, Carlo De Luca, presidente InArch Campania, Antonio Ciniglio, socio Fondatore SiebenArchi, il filosofo Gabriele Montagano e Massimo Pica Ciamarra, Ets, “Civilizzare l’Urbano”.

L’incontro sarà presentato dal giornalista Bruno Guerriero.

Nel corso della Conferenza stampa ci sarà un coffee break ed un gentile omaggio di una delle più prestigiose cantine della Campania.