Manfredi incontra Ordine e sindacato dei giornalisti a Palazzo San Giacomo.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto stamani nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo il Presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti Ottavio Lucarelli assieme ai consiglieri nazionali e regionali dell’Ordine.

Nel corso dell’incontro, al quale era presente anche l’assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, il primo cittadino e la delegazione dei giornalisti si sono soffermati sui rapporti tra le istituzioni e il mondo dell’informazione, prima di procedere allo scambio dei doni con un libro degli articoli di Giancarlo Siani e con il crest ufficiale della città.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha poi ricevuto a Palazzo San Giacomo una delegazione del Sindacato unitario giornalisti della Campania composta dal segretario Claudio Silvestri, dal consigliere nazionale della Fnsi Gerardo Ausiello, e dai consiglieri Paolo Animato, Fabrizio Cappella, Renato Cavallo, Roberta De Maddi, Antonio Prigiobbo (vicesegretario), Giovanni Rinaldi (tesoriere).

Il Sindacato ha proposto al primo cittadino di Napoli, anche nella sua qualità di sindaco della città metropolitana, un tavolo sulla sicurezza dei giornalisti e uno sul lavoro, due emergenze che riguardano l’agibilità della professione sul territorio. È stato, inoltre, chiesto a Manfredi di farsi portavoce presso il Governo, e in particolare presso il ministero degli Esteri, della richiesta di verità e giustizia per Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni unite e giornalista ammazzato in Colombia nel luglio del 2020. È stata anche l’occasione per fare il punto sulle richieste che il Sindacato da anni pone sul tavolo del Governo senza ottenere alcuna risposta: dalla riforma della legge sull’editoria a una legge sulle querele bavaglio, passando per l’equo compenso.

Infine, c’è stato uno scambio di doni. Il Sindacato ha ricevuto dal primo cittadino il crest del Comune di Napoli, mentre il segretario del Sugc ha consegnato a Manfredi la tessera di socio onorario del sindacato nonché un libro su Giancarlo Siani.