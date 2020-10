Medici, OrdinataMente chiede unità della categoria.

I Cittadini della provincia di Napoli stanno vivendo uno dei periodi più bui della storia del nostro

territorio. Noi Medici napoletani, tutti, stiamo dando il massimo per affrontare la guerra al COVID 19 e tutelare la Salute dei nostri concittadini.

A tal proposito accogliamo l’appello di unità del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli, Silvestro Scotti, affinché siamo una corazzata contro il virus.

L’Unita’ non è un concetto scontato e va costruita e coltivata. Noi, OrdiNataMente, al momento pensiamo di interpretare la percezione della maggioranza dei medici della provincia di Napoli, che si sente poco tutelata e rappresentata, lasciata a sé stessa nella dura, anche se bellissima, attività quotidiana.

Abbiamo l’impressione che la governance della Categoria napoletana sia arroccata

nella sua dinamica verticistica, più preoccupata a preservare uno status quo, che ad aprirsi alla naturale innovazione ed evoluzione della variegata moltitudine dei professionisti.

Volendo toccare una tematica di controversia di queste settimane, ribadiamo che per senso di responsabilità civica e professionale, le elezioni per il rinnovamento del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli debbano essere rinviate oppure svolte con modalità online; modalità che può essere decisa dai singoli Ordini, ai sensi del REGOLAMENTO DELLA FNOMCEO SULLE MODALITA’ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

ELETTORALI (EX ART. 9 D.M. 15 MARZO 2018), Art. 1 comma 4.

Noi, OrdiNataMente, siamo certi che il Presidente Scotti, da sempre sensibile alla sicurezza di

medici e Cittadini, essendo stato molto impegnato nell’ultimo periodo dalla sua attività sindacale come Segretario Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG), sia scrupoloso nell’appellarsi al Ministro della Salute Speranza per rimandare il momento elettorale, che dovrebbe essere un momento di unità e compattezza della Categoria, ma che per la gravosa crisi sanitaria che sta investendo l’intera regione, potrebbe trasformarsi in una tragedia epidemiologica per medici e Cittadini.

OrdiNataMente ribadisce di prendere atto dell’appello del Presidente dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi della Provincia di Napoli e si augura che ci espliciti la sua idea di Unità affinché la

Categoria si senta realmente parte di un’unica grande famiglia e che non sia solamente una mera dichiarazione demagogica, che porterebbe a maggiore confusione alle Istituzioni e, soprattutto, alla Cittadinanza, già troppo impaurita e disorientata per la pandemia COVID-19.