Medici, OrdinataMente: sconcerto per le parole di De Luca.

Le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , che ieri

nella consueta diretta del venerdì ha definito i medici farabutti, ci lasciano sconcertati.

I medici in questi mesi di emergenza si sono distinti per abnegazione e senso di responsabilità.

Le generalizzazioni non fanno mai bene. Noi, come movimento OrdiNataMente, avevamo offerto la nostra disponibilità per aiutare i medici di famiglia nell’effettuare i test rapidi antigenici in piena collaborazione con le AASSLL, ad oggi non accolta come ci aspettavamo.

Ci auguriamo di non dover più ascoltare parole di questo genere che fanno, non solo male, ma non contribuiscono alla risoluzione dei problemi. Anzi!

Creano un clima di tensione tra i Cittadini nei confronti dei Professionisti, che risulta deleterio nella gestione medica logistica e istituzionale della pandemia da COVID-19.

I Medici di OrdiNataMente