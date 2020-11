Medici senza Carriere: Galano si dimetta, dichiarazioni

Le dichiarazioni del Dott. Giuseppe Galano, responsabile del 118 a Napoli e coordinatore della rete regionale del soccorso d’emergenza di Regione Campania, nonché Presidente regionale dell’Organizzazione Sindacale “Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica” (AAROI EMAC) nei confronti dei medici di Continuità Assistenziale (CA) sono false e pretestuose.

Galano accusa i medici di CA di non partecipare attivamente nell’emergenza sanitaria regionale, quando in realtà costoro hanno turni massacranti di 12/24 ore piene di lavoro, a causa della pandemia COVID-19.

Non si possono celare le proprie deficienze di responsabile dell’Emergenza Territoriale, accusando colleghi che da febbraio stanno rischiando la vita, come tutti i medici del territorio.

È meschino confondere il ruolo pubblico con quello sindacale, tentando demagogicamente di fingere di tutelare una parte di colleghi, aizzandoli contro altri, con l’aggravante di mettere a rischio l’ordine pubblico, poiché tali dichiarazioni possono essere una miccia esplosiva per i congiunti dei pazienti COVID positivi, che si possono scagliare, anche violentemente, contro i medici di CA.

Il Dott. Galano faccia il sindacalista nelle sedi opportune, portando maggiore gratificazione

economica ai medici dell’Emergenza Territoriale-118, piuttosto che innescare una guerra tra

poveri.

Abbia gli attributi di attaccare Regione Campania e il Presidente De Luca per i tagli scellerati al

comparto sanitario degli ultimi 5 anni.

Denunci insieme a Medici senza Carriere l’inadempienza di Regione Campania nell’omettere le

pubblicazioni e assegnazioni degli ambiti carenti di Medicina Generale, che hanno come

conseguenza una crisi della medicina del territorio, in quanto nella sola città di Napoli ci sono

circa 150 medici di famiglia in meno e circa 100 medici di Continuità Assistenziale in meno, così come 350 medici di famiglia circa in meno in tutto il territorio regionale.

A tal proposito Medici senza Carriere si accoda a Pasquale Persico, Fabio Luccheti ed Ernesto

Esposito, rispettivamente Segretario Regione Campania FIMMG CA, Segretario Provinciale Napoli FIMMG CA e Segretario aziendale SMI ASL Napoli 1 Centro, nel chiedere le dimissioni del Dott. Galano da responsabile del 118 napoletano e coordinatore della rete regionale di soccorso.

Medici senza Carriere