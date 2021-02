Medici senza Carriere: vaccinazione affidata alla continuità assistenziale.

Si sta giungendo alla copertura totale del personale sanitario per la vaccinazione anti-COVID.

Ora bisogna passare alla popolazione. Si inizia dagli ultra ottantenni.

Pare che per volontà del Ministro Speranza e del Commissario straordinario al COVID-19 Arcuri, siano stati convocati i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Medicina Generale per un accordo che vada a normare il coinvolgimento della Medicina di famiglia nella vaccinazione anti COVID.

Noi, Medici senza Carriere, riteniamo che, per evitare di sovraccaricare ulteriormente i medici di famiglia, sia opportuno che la vaccinazione anti-COVID alla popolazione sia affidata ai medici di Continuità Assistenziale.

Questo potrebbe anche fungere da apripista contrattuale al tanto propagandato “ruolo unico” della Medicina Generale, ai sensi della legge 158/2012 o legge Balduzzi.

Medici senza Carriere propone che anche per i tamponi rapidi al personale scolastico siano i

Medici di Continuità Assistenziale i protagonisti, poiché si rischierebbe di lasciare incompiuto

questo tracciamento, così come è avvenuto in alcune aree territoriali per l’effettuazione dei

tamponi rapidi alla popolazione, nonostante tale onere sia stato normato in un Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale stralcio, siglato lo scorso 30 ottobre, con il rischio che i medici di famiglia possano essere anche sanzionati dalle Aziende sanitarie locali, nonostante il loro lavoro continuo nell’assistere i Cittadini quotidianamente.

Uno spot di qualche anno fa rivolto ai medici di Continuità Assistenziale era “Accendiamoci di

giorno”! Allora accediamo sul serio la Continuità Assistenziale nelle ore diurne. I medici di

Continuità Assistenziale vogliono essere in prima linea nella lotta al COVID-19. Facciamo in modo che lo possano fare sul serio senza più che vengano attaccati pretestuosamente da figure che sono più servi sciocchi della politica, che reali dirigenti di settore.