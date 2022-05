Medicina estetica, al via a Napoli la PT ACADEMY della dottoressa Paola Tarantino.

Parte a Napoli e a Milano la PT Academy della dottoressa Paola Tarantino, un’accademia altamente formativa dedicata ai medici estetici con l’obiettivo di condividere tecniche in continua evoluzione e competenze consolidate nel tempo. Non una scuola, ma un percorso intensivo post master strutturato in moduli in cui un’iniziale parte teorica si alternerà alle numerose ore di pratica dedicate. L’obiettivo? Perfezionare la propria formazione e raggiungere l’autonomia completa nello svolgimento di numerosi trattamenti come filler, peeling chimici, fili di trazione e biorivitalizzanti e tantissimi altri che necessitano di essere approfonditi fianco a fianco di un medico formatore.

Due le modalità di partecipazione: corsi di gruppo per un massimo di 4 persone e l’esclusivo “one to one”: chi parteciperà alla PT Academy avrà modo, in prima persona e sul campo, di formarsi in maniera individuale e dedicata con sessioni interamente dedicate al singolo medico. Oltre a un primo calendario prestabilito che prevede i primi corsi a Maggio, Giugno e Luglio, ci sarà la possibilità per i medici estetici di esprimere una preferenza rispetto ad un trattamento che desidera approfondire così da creare poi un corso ad hoc in base alle richieste più gettonate.

15 anni di esperienza nel campo della medicina estetica, 5 cliniche all’avanguardia da nord a sud dell’Italia, ma soprattutto una lunga esperienza nel campo della formazione in scuole private, master universitari e corsi aziendali che hanno permesso a Paola Tarantino, medico estetico e dermatologo, di intercettare un’esigenza da parte di molti colleghi: ovvero fare un ulteriore step finale nella conoscenza e applicabilità in autonomia di molteplici tecniche e trattamenti.

“L’idea della PT Academy nasce dopo anni di lavoro, di esperienza personale e medica e nella gestione delle complicanze, dalla voglia di trasferire ai miei colleghi ciò che veramente comporta la medicina estetica tutti i giorni nella pratica, nell’evoluzione ed uso corretto delle tecnologie. L’obiettivo è far sì che ci siano sempre più i colleghi specializzati e capaci di poter lavorare in maniera autonoma, precisa e in totale sicurezza sui pazienti evitando errori che spesso possono risultare fatali e che vanno a danneggiare l’immagine della medicina estetica italiana. Quello che ad oggi manca è proprio l’approccio ad personam, in modo che la formazione sia più mirata e puntuale. Riuscire inoltre a rispondere alle domande dei colleghi, diventare per loro una vera e propria tutor che spiega passo passo e da vicino tutte le tecniche, rappresenta il vero valore aggiunto” afferma Paola Tarantino.

Le prime date della PT ACADEMY sono il 20 Maggio, 17 e 18 giugno presso la PT Clinic di Milano, e 7 e 9 Luglio presso la PT Clinic di Napoli.

Per info e iscrizioni: https://www.ptclinic.it/pt-academy/

Paola Tarantino in breve:

Laureata in Medicina e Chirurgia, con formazione specialistica in Medicina e Dermatologia Estetica, Paola Tarantino è Docente al Master di Medicina Estetica dell’Università Federico II di Napoli e al Master di Medicina Estetica alla Sapienza di Roma. Proprio grazie al suo percorso interdisciplinare, Paola Tarantino è diventata Ambasciatrice di una Medicina Estetica Gentile al servizio del Well- Being. Paola Tarantino si prende cura della paziente non solo dal punto di vista estetico, ma a 360°. Analizzare tutti gli aspetti della bellezza, soprattutto quelli legati al benessere in generale, è fondamentale per riuscire a individuare i trattamenti che più si addicono al singolo paziente. Il suo lavoro si basa sulla valorizzazione della bellezza di ogni donna rispettando la sua fisionomia e i suoi tratti somatici: non una donna diversa, ma la stessa donna nella sua forma migliore. Il suo approccio è olistico, il suo obiettivo è far emergere la bellezza che è già dentro di noi, senza mascherarla o sostituirla con qualcosa di artificiale. Ma non solo: la capacità di ascolto e la sensibilità alle esigenze di ogni paziente fanno di Paola la Beauty Coach ideale per esprimere la migliore versione di sé in totale serenità. Da oltre 15 anni Paola Tarantino è apprezzata e stimata come Speaker in Congressi nazionali e internazionali grazie alla realizzazione dei suoi Protocolli per l’utilizzo dei Peeling, Laser e Ago-cannula.

https://www.ptclinic.it/