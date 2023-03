Medico aggredito a Giugliano, la solidarietà dello Smi.

In una nota Ernesto Esposito Segretario provinciale smi Napoli esprime a nome di tutto lo Smi la solidarietà al collega medico di medicina generale aggredito stamattina nel suo studio a Giugliano.



E lancia un appello istituzioni sanitarie:”È stato colpito oggi uno di noi un medico di medicina generale che ha voluto far rispettare la legge e per questo è stato aggredito ”



E aggiunge:”Siamo oramai al livello massimo di burocrazia scaricata sui medici di medicina generale, purtroppo il covid non ha insegnato nulla, se non si provvede a decongestionare gli studi dei medici di medicina generale aumenteranno le aggressioni e non si riuscirà a potenziare il territorio per effettuare gli screening,la prevenzione e la presa in carico della cronicità “conclude la nota.