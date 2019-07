MioDottore Awards 2019: la Campania è al terzo posto per numero di eccellenze mediche.

MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner – annuncia i vincitori della seconda edizione italiana dei MioDottore Awards, il premio che valorizza e riconosce la qualità dell’operato dei propri professionisti affiliati e che, dopo il successo dello scorso anno ha visto crescere ulteriormente l’interesse e l’entusiasmo dei medici nel partecipare in prima persona.

Il riconoscimento unico nel suo genere, celebra professionalità, passione e dedizione dei professionisti della salute e premia i più apprezzati sulla base delle recensioni e dei giudizi espressi da pazienti e colleghi con la stessa qualifica medica. L’edizione italiana di quest’anno vede 26 specialisti vincitori che si sono distinti nelle rispettive categorie di specializzazione prese in esame: allergologia, andrologia e urologia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia plastica, odontoiatria e ortodonzia, dermatologia, endocrinologia, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia, gineocologia e ostetricia, medicina estetica, neurochirurgia, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, podologia, psichiatria, psicologia e psicoterapia, radiologia e infine reumatologia.

Oltre un terzo dei medici vincitori è composto da specialiste donne (35%), di queste il 22% provengono rispettivamente da Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e l’11% dalla Sicilia. Le nove esperte premiate operano nei settori di allergologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia plastica, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, medicina estetica, neurologia, pediatria e psicologia e psicoterapia.

La regione che conta il maggior numero di eccellenze mediche è il Lazio, con quasi un terzo (27%) dei professionisti premiati in questa seconda edizione dei MioDottore Awards: questi si concentrano prevalentemente nella capitale, sono infatti cinque gli esperti a Roma, una invece a Ladispoli e infine uno a Lamezia Terme. Al secondo e terzo posto si classificano la Lombardia e la Campania con rispettivamente 5 e 4 medici tra i vincitori, che esercitano per lo più nei rispettivi capoluoghi: due dottori a Milano e due a Napoli e i restanti a Como, Magenta, Varese, Salerno e Torre del Greco.

Alcuni specialisti si confermano anche quest’anno al primo posto nelle proprie specializzazioni: il Dottor Angelo Caselli, Cardiologo e il Dottor Alessandro Landi, Neurochirurgo, entrambi a Roma e la Dottoressa Sonia Ciampa, specializzata in medicina estetica e che opera a Santarcangelo di Romagna.

“Siamo entusiasti del successo di questa seconda edizione dei MioDottore Awards, che anche quest’anno conferma il prezioso contributo di pazienti e specialisti nel valorizzare e riconoscere le molte eccellenze italiane in campo medico. I professionisti sul podio incarnano perfettamente i valori che oggi sono fondamentali per l’esercizio della professione medica oggi: l’apertura al mondo digitale e alle nuove tecnologie e l’aggiornamento costante, che dimostrano non solo eccellenza in campo medico ma anche cura e attenzione per il paziente.”– afferma Luca Puccioni, CEO di MioDottore – “I medici che sono stati premiati sono coloro che hanno compreso l’importanza della Rete come canale di comunicazione e di soluzioni come MioDottore per supportare la professione con strumenti e servizi per connettersi con i pazienti e svolgere il proprio lavoro in modo più semplice. “

La selezione dei vincitori, nella prima fase dell’iniziativa ha tenuto conto del parere dei pazienti: gli specialisti candidati ai MioDottore Awards, infatti, sono stati selezionati in base al numero e alla qualità di giudizi ottenuti, sulla base di puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. La seconda fase di voto, ha invece visto i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione chiamati ad esprimere un giudizio sui colleghi nominati, secondo altri elementi, come professionalità, esperienza e curriculum professionale, facendo leva sulle proprie competenze mediche. Infine, la selezione decisiva, è stata guidata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dei giudizi dei colleghi di specializzazione e del contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.

I vincitori dei MioDottore Awards 2019: