Morte Milone, Nappi (Lega): addio a un grande napoletano. Patriarca (FI): profondamente umano.

“La scomparsa di Massimo Milone è una grave perdita non solo per il giornalismo, ma per Napoli e la Campania. Se ne va un grande napoletano che ha saputo raccontare la realtà dei nostri territori sempre con puntualità ed altissima professionalità. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

«Massimo Milone è stato un giornalista che ha saputo raccontare la complessa realtà napoletana e campana senza mai scadere nel sensazionalismo e con un approccio alla notizia profondamente umano; frutto della sua lunga militanza nell’associazionismo cattolico. La sua scomparsa è una grave perdita per il giornalismo italiano e per la nostra città».

Lo ha detto Annarita Patriarca, deputato di Forza Italia.