Morto Corrado Ruggeri, il giornalista viaggiatore aveva 66 anni.

Il giornalismo è stata la sua professione e i viaggi la sua grande passione, tanto da visitare più di 70 Paesi: Corrado Ruggeri, che per oltre 35 anni ha lavorato al “Corriere della Sera”, di cui ha diretto dal 2009 al 2012 la cronaca di Roma, è morto all’età di 66 anni nella sua casa di Roma dopo una breve malattia. Pochi giorni fa era stato dimesso da una clinica.

Nato a Roma il 20 febbraio 1957, laureato in giurisprudenza, Ruggeri aveva scelto la strada del giornalismo anzichè quella di avvocato e la sua carriera iniziò nella cronaca romana del quotidiano “L’occhio”, diretto da Maurizio Costanza, a fine anni Settanta, per poi proseguire al “Corriere della Sera”.

Viaggiatore per passione e per lavoro, ha scritto reportage da tutto il mondo per varie riviste specializzate oltre che per il suo “Corriere della Sera”. E mentre faceva il cronista e l’inviato, oltre ai reportage ha scritto racconti di viaggio, romanzi, libri-intervista. Ruggeri era diventato anche uno dei volti della tv di Sky per il canale “Marcopolo” con i programmi “Per Terre e Per Mari”, “Capitani Coraggiosi”, “Atlante” e “Europa”.

Ruggeri ha pubblicato con la casa editrice Feltrinelli il suo primo libro “Farfalle sul Mekong” nel 1994 e l’anno successivo “Il canto delle lucciole. Viaggio in Nuova Guinea tra cannibali e adoratori di spiriti”, tradotto in francese da Payot, e poi “Bambini d’oriente” nel 1998. Con Mondadori, ha pubblicato “Sì, viaggiare. Come, quando, con chi, perché” (2006), scritto con un altro grande viaggiatore, Folco Quilici. Con Sitcom ha pubblicato “Il Drago e la Farfalla, racconti di viaggio in Vietnam” (2008), con cui ha vinto la XIII edizione del premio letterario internazionale Città di Gaeta per la letteratura di viaggio e d’avventura.

Nel 2011 è uscito il suo romanzo “Papà Mekong” (Infinito edizioni): parte dei diritti d’autore sono devoluti a Ecpat (End Children Prostitution in Asia Tourism) per contribuire al mantenimento e all’educazione di bambini cambogiani vittime di abusi sessuali. Nel 2013 ha pubblicato “La mia Asia. 30 anni di viaggi in Oriente” (Lt Editore). Con Typimedia ha pubblicato “Storie di Bangkok” (2019), una guida originale e innovativa che racconta la città attraverso storie di donne e uomini. “Domani” (2020), il suo secondo romanzo, edito da Ponte Sisto, è un thriller ambientato tra la Cambogia, Beirut e Sarajevo, paesi e città che hanno sofferto l’orrore della guerre, l’oltraggio di trafficanti di esseri umani, luoghi “martiri della Storia” in cerca della rinascita. Il suo ultimo libro è Atlante – Viaggi e personaggi in giro per il mondo” (Ponte Sisto, 2021), di racconti di viaggio attraverso tutti i continenti. Aveva creato anche un suo sito internet, “I Viaggi di Corrado Ruggeri” (www.corradoruggeri.it) nel quale racconta i suoi viaggi.