Nasce associazione Imprenditori e professionisti per Napoli.

Imprese e professioni costituiscono l’ ossatura dell’ Economia a Napoli, ma non riescono ad interloquire con la politica, a partire dall’ amministrazione comunale, che li ha emarginati. Nasce da questa valutazione “Imprenditori e professionisti per Napoli”.

La nuova associazione è stata presentata ieri a Villa Domi, nel corso di una serata alla quale è intervenuto anche il candidato sindaco di Napoli del centrodestra Catello Maresca “Siamo la struttura portante dell’ Economia – ha detto Antonio Ferrieri, imprenditore del settore dolciario, uno dei promotori dell’ iniziativa – ma siamo divisi e deboli quando ci confrontiamo con le istituzioni” Il programma di “Imprenditori e professionisti per Napoli”, sarà presentato anche agli altri candidati-sindaco.

Tra le proposte. illustrate da Rosario Lopa, responsabile per la valorizzazione dell’ agro-alimentare, la creazione di un Distretto commerciale, di cui si sono già dotate diverse città, la riduzione dell’ aliquota comunale per le imprese, investimenti nella metodica e nella preparazione degli operatori del comparto agro-alimantere, A Maresca è stato chiesto un impegno deciso sulla sicurezza, “condizione minima per lo sviluppo dell’ imprenditoria”.

Tra gli altri promotori dell’ associazione Salvatore Velotto, presidente dell’ Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio, e Alfredo Catapano, imprenditore del comparto moda e abbigliamento, (ANSA)