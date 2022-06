Nasce Legal Tech Solutions – nuova realtà nel settore NPE.

Su iniziativa del manager Dott. Nicola Borrelli, già fautore del credit management outsourcing in ambito Big Four, gli Studi Legali Marcello Galli e Associati di Milano, Vincenzo Fedele di Roma e Magliulo e Associati di Napoli hanno costituito insieme a Kibemat Srl, azienda leader nel settore di recupero crediti, la Newco Legal Tech Solutions e l’omonima Rete di imprese per offrire servizi professionali e altamente specializzati nel settore della Credit Industry ed in particolare nell’ecosistema degli NPE (UTP/NPL)

Legal Tech Solutions è una piattaforma che offre servizi a 360° ai player NPE anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e dei big data.

La rete conta più di 180 professionisti con diverse specializzazioni e professionalità su tutto il territorio nazionale e conta di espandersi in tempi brevi. Il processo di adesione è soggetto ad un rigoroso e attento sistema di vetting dei potenziali retisti anche per garantire professionalità e qualità ai fruitori del servizio.

La costituzione della NewCo e della Rete di imprese, sono state seguite da Roberto Sparano e Sara Alivernini di Quorum Studio Legale e Tributario Associato, e da Valentina Prisco dello Studio Associato Prisco per gli aspetti fiscali e tributari.