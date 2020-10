Non lasciateci a casa, l’appelo dei giovani medici, oltre 200 firme in poche ore

Arriva su Change.org – la piattaforma di petizioni on-line – l’appello pubblico lanciato dai giovani medici campani e rivolto al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Presidente della Regione Vincenzo De Luca e al Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti affinché possano essere subito messi nella condizione di operare negli ospedali campani sotto pressione a causa dell’emergenza COVID-19.

Nelle righe dell’appello, lanciato sulle pagine della piattaforma dalla giovane Dott.ssa Carla Fasano a nome dei giovani medici campani, si sottolinea come al momento oltre 150 medici campani siano impossibilitati a prendere servizio nei nosocomi a causa dello slittamento di 2 mesi del rinnovo delle cariche dell’Ordine dei Medici di Napoli che dovrebbe ratificare l’abilitazione dei medici.

Per i giovani professionisti campani risulta infatti inconcepibile il non poter svolgere il proprio lavoro a causa di rallentamenti burocratici facilmente risolvibili e, in particolare, alla luce di una criticità generale che caratterizza gli ospedali della Regione dove si paventa la possibilità di ricorrere a medici provenienti dalla Protezione Civile.

Per maggiori informazioni:

change.org/NonLasciateciACasa