Ordine dei Medici, le votazioni.

In merito alle operazioni di scrutinio legate al rinnovo delle cariche elettive dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia, si rende noto che in risposta ai risultati delle votazioni on-line, ricordando che sono avvenute tramite piattaforma messa a disposizione dalla Federazione Nazionale degli Ordini (caratterizzate dall’autenticazione dell’elettore tramite SPID di secondo livello) onde evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione che rischia solo di gettare discredito sull’Istituzione ordinistica napoletana, è stata richiesta alla FNOMCeO una certificazione del dato elettorale. È

bene sottolineare che non vi è al momento alcun elemento che possa far dubitare dell’efficienza della piattaforma, adoperata con successo da molte altri Ordini dei Medici in tutta italia.

Alla ricezione di tale dato certificato che è nella esclusiva disponibilità dei componenti del Seggio, le operazioni di spoglio si concluderanno con la diffusione finale del risultato composto dal dato del voto telematico a cui si aggiungerà quello del voto in presenza.

Il temporaneo blocco delle operazioni di scrutinio è insomma legato ad una doverosa attenzione e prudenza che la Commissione Elettorale ha inteso garantire alle parti.

Altrettanto doveroso è il ringraziamento a tutto il personale dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia, che ha consentito un regolare svolgimento delle votazioni in presenza nel pieno rispetto delle normative di contenimento del contagio da Covid-19.